«Часть лекарств»: обессиленная Высоцкая заговорила о смертельной болезни

Юлия Высоцкая вышла на связь с поклонниками после новостей о своем недуге. Измученная актриса рассказала о том, как проходит ее лечение. Изолированная с положительным тестом на коронавирус звезда столкнулась с неожиданной особенностью болезни — отсутствием аппетита.

У себя в Telegram-канале супруга Кончаловского раскрыла подробности своего состояния и рациона. Борющаяся со страшным вирусом артистка не отчаивается: