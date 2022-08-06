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Киноафиша Статьи «Часть лекарств»: обессиленная Высоцкая заговорила о смертельной болезни

«Часть лекарств»: обессиленная Высоцкая заговорила о смертельной болезни

6 августа 2022 05:30
«Часть лекарств»: обессиленная Высоцкая заговорила о смертельной болезни

Телеведущая старается не опускать руки.

Юлия Высоцкая вышла на связь с поклонниками после новостей о своем недуге. Измученная актриса рассказала о том, как проходит ее лечение. Изолированная с положительным тестом на коронавирус звезда столкнулась с неожиданной особенностью болезни — отсутствием аппетита.

У себя в Telegram-канале супруга Кончаловского раскрыла подробности своего состояния и рациона. Борющаяся со страшным вирусом артистка не отчаивается:

«Есть не хочется, но понемногу надо, чтобы обменные процессы помогали выводить токсины от заболевания. Овощные протертые супы, гречневые сухарики, овсянка без сахара. И вообще поменьше сахара во время болезни. Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу. Берегу ЖКТ», — поделилась с фанатами звезда.

Фото: Legion-Media
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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