«Часть лекарств»: обессиленная Высоцкая заговорила о смертельной болезни
Телеведущая старается не опускать руки.
Юлия Высоцкая вышла на связь с поклонниками после новостей о своем недуге. Измученная актриса рассказала о том, как проходит ее лечение. Изолированная с положительным тестом на коронавирус звезда столкнулась с неожиданной особенностью болезни — отсутствием аппетита.
У себя в Telegram-канале супруга Кончаловского раскрыла подробности своего состояния и рациона. Борющаяся со страшным вирусом артистка не отчаивается:
«Есть не хочется, но понемногу надо, чтобы обменные процессы помогали выводить токсины от заболевания. Овощные протертые супы, гречневые сухарики, овсянка без сахара. И вообще поменьше сахара во время болезни. Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу. Берегу ЖКТ», — поделилась с фанатами звезда.