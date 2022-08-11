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Чарующая улыбка матери: как выглядит единственная дочь Джулии Робертс

11 августа 2022 13:40
Чарующая улыбка матери: как выглядит единственная дочь Джулии Робертс

Наследница артистки собрала множество комплиментов.

Джулия Робертс, несмотря на свою популярность, старается вести закрытый образ жизни. Актриса крайне редко выходит в свет, не показывает своих наследников, однако в редких случаях все же делает исключения. Например, не так давно она представила дочь Хэзел Патришу на кинофестивале в Каннах, чем приятно удивила своих фанатов.

На красной ковровой дорожке 17-летняя наследница звезды появилась в легком желтом платье-рубашке, подчеркнув свой эффектный загар. Как отметили пользователи сети и присутствующие репортеры, Хэзел Патриша очень сильно походит на свою мать, а особенно схожесть проявляется в улыбке. Поклонники не поскупились на комплименты для дочери знаменитой артистки.

Чарующая улыбка матери: как выглядит единственная дочь Джулии Робертс

Пока неизвестно, чем именно планирует заниматься дочь Робертс и какую профессию выберет. Однако многие поклонники предполагают, что появление на кинофестивале может означать будущую актерскую карьеру Хэзел. Якобы знаменитость таким образом решила показать изнанку профессии и представить публике свою наследницу.

Фото: globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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