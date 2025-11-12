Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Чарльз и Гекльберри? Проще: у Чука и Гека самые обычные имена — просто сейчас так уже не сокращают

Чарльз и Гекльберри? Проще: у Чука и Гека самые обычные имена — просто сейчас так уже не сокращают

12 ноября 2025 08:56
Чарльз и Гекльберри? Проще: у Чука и Гека самые обычные имена — просто сейчас так уже не сокращают

Читатели долго ломали голову.

Если вы выросли в СССР, то наверняка помните этих двоих — братьев, которые в канун Нового года едут с мамой к отцу-геологу в далекую Сибирь. Рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек» — одна из самых трогательных историй о детстве, любопытстве и приключениях.

Сюжет прост, почти сказочный, и знаком с детства: утерянная телеграмма, заброшенный дом в тайге, верный сторож, Новый год и чудесное воссоединение семьи. Вот что интересно — кто вообще придумал эти имена? Что за «Чук» и «Гек» такие? Вопросы остаются и спустя 80 лет.

Есть две гипотезы

Первое, что приходит в голову, — а вдруг это аббревиатуры? Советская эпоха на такие выдумки была щедра: Даздрасмыгда (Да здравствует смычка города и деревни) и Лориэрик (Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм). Так что неудивительно, что у народа родилась версия: Чук — это «Чекисты учат коммунизму», а Гек — «Герой Коминтерна». Звучит бодро, но к реальности не имеет никакого отношения.

Чарльз и Гекльберри? Проще: у Чука и Гека самые обычные имена — просто сейчас так уже не сокращают

Есть и другая гипотеза — мол, Гайдар вдохновился Америкой. Писатель Денис Драгунский в шутку отмечал, что Чук и Гек похожи на Чарльза (Chuck) и Гекльберри (Huck) — типичные имена из США, вроде героев Твена. Версия красивая, но все же сомнительная. Уж сильно не хочется верить, что Чук — это обычный Чак.

Все гораздо проще

Филологи склоняются к куда более земному объяснению. Известно, что соседи Гайдара — семья геолога Серегина — воспитывали двух мальчишек, Володю и Сережу. Говорят, именно они и стали прототипами литературных Чука и Гека. А имена? Все просто:

  • Володя → Вовчук → Чук.
  • Сергей → Сергейка → Гейка → Гек.

Так что никаких идеологических кодов или заимствований с Запада — просто две ласковые формы двух обычных имен, которые могли бы принадлежать любым советским мальчишкам. А теперь со знанием дела можно пересмотреть свежую экранизацию Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение».

Ранее мы писали: В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

Фото: Кадры из фильмов «Чук и Гек. Большое приключение» (2022 г.), «Чук и Гек» (1953 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше