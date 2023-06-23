Чаплину приписывали роман с гражданкой СССР: вы будете в шоке, когда ее увидите

Чарли Чаплин был нелепым и смешным лишь на экране. В реальной жизни актер слыл сердцеедом, перед которым могла устоять редкая женщина. По слухам, одной из жертв его чар стала советская актриса.

Речь идет о Елене Юнгер, известной по нетленной сказке «Золушка». Однажды вместе с режиссером Михаилом Калатозовым она посетила Штаты. Там-то якобы и закрутился роман между Юнгер и Чаплиным. На виду у всей публики актеры флиртовали и оказывали друг другу знаки внимания. Именитый режиссер вел себя с советской звездой как истинный джентльмен.

Позднее Елена Владимировна категорически отрицала эти слухи. По ее словам, Чаплин лишь предложил ей сняться в его фильме, но дальше этого дело не зашло. Никаких романтических намеков со стороны комика не было, как призналась актриса.

Когда Юнгер вернулась из Штатов, ее ждал неприятный сюрприз. Ее супруг режиссер Николай Акимов обзавелся ребенком на стороне. Артистка не стала закатывать истерики, а простила нерадивому мужу измену.