«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец

24 февраля 2026 11:14
По словам зарубежных журналистов, уважающие себя киноманы не могут пройти мимо.

Советское кино – редкий гость на зарубежных сайтах, особенно когда речь заходит о комедиях. За границей чаще вспоминают шедевры Тарковского или мрачняк Климова, чем забавные и трогательные картины, разлетевшиеся в России на цитаты десятки лет назад.

Впрочем, еще в 2020 году известный портал ScreenRant сделал исключение и выпустил подборку из пяти «обязательных» советских комедий для каждого киномана.

Автор статьи настаивает, что за пределами постсоветского пространства об этих фильмах «знают преступно мало», уточняя, что вот на родине их пересматривают ежегодно – особенно в декабре.

Скажем честно: для российского зрителя в этой пятёрке сюрпризов не будет – всё это золотой фонд, который практически каждый россиянин знает наизусть от первой секунды и до самой последней.

Зато для иностранцев, привыкших к совсем другим шуткам и ритму юмора, это знакомство может стать едва ли не культурным шоком.

В список вошли «12 стульев» Леонида Гайдая, «Девчата», в которых Надежду Румянцеву зарубежная пресса окрестила «Чаплином в юбке» и «Русской Джульеттой», «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Служебный роман» Эльдара Рязанова, и, конечно же, «Джентльмены удачи».

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984), «Девчата» (1961)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
