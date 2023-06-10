Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Чахнет на глазах: на свежем фото Роза Сябитова выглядит как 80-летняя бабушка

Чахнет на глазах: на свежем фото Роза Сябитова выглядит как 80-летняя бабушка

10 июня 2023 15:45
Чахнет на глазах: на свежем фото Роза Сябитова выглядит как 80-летняя бабушка

Вид звезды шокировал поклонников.

Роза Сябитова не унывает из-за того, что осталась без работы в шоу «Давай поженимся!». Главная телесваха страны охотно посвящает себя домашним делам и воспитанию любимой внучки. Между тем фанаты знаменитости бьют тревогу.

В личном Telegram-канале Сябитова поделилась своими новыми фотографиями. Коллега Гузеевой порассуждала на тему о том, что живет привычками, которые свойственны, пожалуй, только тем, чья молодость прошла в СССР. Например, телеведущая считает, что лучший завтрак — это каша, а обед непременно должен состоять из первого, второго и компота. Также звезда призналась, что обожает вязать.

Подписчиков откровения Сябитовой нисколько не умилили. Многие заметили, что Роза Раифовна чахнет на глазах и в 61 год превратила себя в 80-летнюю бабушку. Фанаты призывают звезду как можно скорее взяться за себя.

Чахнет на глазах: на свежем фото Роза Сябитова выглядит как 80-летняя бабушка

«Сильно сдала», «Больно смотреть», «Нельзя так себя запускать», — подчеркнули шокированные пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше