Чахнет на глазах: на свежем фото Роза Сябитова выглядит как 80-летняя бабушка

Роза Сябитова не унывает из-за того, что осталась без работы в шоу «Давай поженимся!». Главная телесваха страны охотно посвящает себя домашним делам и воспитанию любимой внучки. Между тем фанаты знаменитости бьют тревогу.

В личном Telegram-канале Сябитова поделилась своими новыми фотографиями. Коллега Гузеевой порассуждала на тему о том, что живет привычками, которые свойственны, пожалуй, только тем, чья молодость прошла в СССР. Например, телеведущая считает, что лучший завтрак — это каша, а обед непременно должен состоять из первого, второго и компота. Также звезда призналась, что обожает вязать.

Подписчиков откровения Сябитовой нисколько не умилили. Многие заметили, что Роза Раифовна чахнет на глазах и в 61 год превратила себя в 80-летнюю бабушку. Фанаты призывают звезду как можно скорее взяться за себя.