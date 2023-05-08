Чадов разоткровенничался о сыне, с которым не живет: посмотрите на этого красавца

Алексей Чадов и Агния Дитковските стали родителями в 2014 году, а уже спустя год после рождения сына Федора их союз распался. Мальчик остался жить с матерью, но, как оказалось, проводит со своим знаменитым отцом все свободное время.

По словам Чадова, он регулярно берет сына с собой на съемки и даже на деловые встречи. Причем инициативу проявляет сам мальчик, которому нравится проводить с отцом время. Чадов же не противится такому общению, так как считает, что родители не должны отгораживаться от своих детей.

«Я везде Федю беру с собой: он бывает на съемках, важных встречах», — цитирует слова артиста портал «Газета.ру».

При этом Чадов старается окружить сына заботой и любовью. Артист заботится о своем сыне и не скупится на поцелуи, так как уверен, что именно в такой атмосфере и должны воспитываться дети.