Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?

22 февраля 2026 17:09
Включайте на фон любимые советские песенки и отвечайте на наши вопросы.

В советском кино танцевали все. Даже те, кому по статусу не полагалось. Инженеры, жулики, партийные работники и случайные прохожие — стоило заиграть задорной мелодии, как герои бросали дела и пускались в пляс. И фильмы Леонида Гайдая, конечно, не были исключением.

Леонид Иович вообще питал слабость к музыкальным номерам, причем почти каждый танец в его картинах становился маленьким шедевром: смешным, динамичным и, чаще всего, абсолютно неуместным в контексте советского быта. Именно за это мы их и любим.

Мы собрали шесть кадров из комедий Гайдая. Никакой «Песни про зайцев», никакого твиста из «Кавказской пленницы» — это было бы слишком просто. Только те сцены, где герои танцуют так, что хочется то ли смеяться, то ли закрыть лицо руками.

Угадаете, из каких фильмов эти кадры? Кто-то зажигает на корабле, кто-то в ресторане, кто-то прямо на работе. Задача не сказать, что простая, но. если вы выросли на советских комедиях — справитесь. А если нет — будет повод пересмотреть.

Ранее мы писали: Сможете угадать фильм с Леоновым по кадру? Тест для фанатов советского кино

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1966)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
