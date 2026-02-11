Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

11 февраля 2026 21:01
«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

И хохотать будете в голос, и рыдать в подушку.

Зимой, когда до весны еще далеко, а солнца катастрофически не хватает, организм требует уюта и тепла. В такие моменты спасают дорамы — особенно те, что работают как пледик с подогревом. «Истинная красота» с рейтингом 8,3 на Кинопоиске — идеальный кандидат.

Снаружи это легкая школьная история: старшеклассница Лим Джу Ген, которую травили за внешность, осваивает искусство макияжа, становится красавицей и оказывается в центре любовного треугольника с двумя самыми видными парнями школы.

Яркая картинка, стильные наряды, забавные ситуации и калейдоскоп романтических клише — все это здесь есть. Если копнуть глубже, внутри оказывается разговор о куда более серьезных вещах.

Макияж становится броней израненной девушки. Джу Ген не преображается, а прячется. И главное напряжение дорамы не в том, кого она выберет (хотя это тоже интересно), а в том, сможет ли она когда-нибудь снять маску. Сможет ли поверить, что ее можно любить не за что-то, а вопреки.

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

Ли Су Хо, сдержанный и правильный, становится зеркалом, в котором героиня впервые видит себя ценной. Хан Со Джун, чей образ «плохого парня» скрывает ранимость, добавляет истории горечи и объема.

Но самый сильный момент — разговор Джу Ген с матерью: школьная травля обретает очертания детской боли, которую вовремя не заметили.

«Истинная красота» греет ровно потому, что не делает вид, будто внешность не важна. Она говорит: важно быть собой, чтобы стать красивым для всех.

Бонусом идут десятки милых до безобразия сцен, где вспыхивают чувства первой любви. Робкие прикосновения, смущенные взгляды, случайные объятия, от которых замирает сердце. Разве может такое не греть душу?

Красивые и милые ухаживания, невероятно яркая картинка, со вкусом подобранная одежда героев — все это цепляет с первых минут и держит до самого финала, — пишут зрители.

Фото: Кадры из сериала «Истинная красота»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше