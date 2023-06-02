Цензуру не устроило одно слово в названии культового кинохита: не поверите какое

Хит советских времен, любимая картина миллионов советских людей могла и вовсе не появиться на экранах. Ведь цензура в те времена была беспощадна. И любая деталь, любое слово могли стать роковыми. В зоне риска оказалась и лента под названием «Разные судьбы». Что же едва не погубило работу режиссера Леонида Лукова?

Во время съемок киноленты было немало интересных деталей и ситуаций. Например, некоторых актеров приходилось буквально уговаривать, чтобы они снялись в фильме. Для достоверности сцен иногда приходилось идти на разные крайности и ухищрения, такие как настоящие пощечины, которые получали актеры, исполняющие главные роли. А перед началом съемок не было кинопроб.

Однако ни эти, ни другие нюансы не оказали такого влияния на судьбу кинофильма, как его первоначальное название «Знакомые судьбы». Министра культуры тех времен Екатерину Фурцеву так возмутило слово «знакомые», что она буквально пришла в ярость. Она заявила, что название порочит всю молодежь Советского Союза, ведь главная героиня была далека от образца для подражания. А значит, ее судьба никак не может быть хорошо знакома любому советскому гражданину. Название картины сменили, и она успешно вышла в прокат.