Цензура пропустила, но быстро опомнилась: в СССР этот фильм не успели посмотреть

Светская цензура была сурова не только к западным фильмам. Картины, снятые в СССР, тоже подвергались критике и запрету. Ленты отбраковывались, если в них видели опасность для морального облика советского гражданина.

Так на полке оказался фильм «Закон жизни», вышедший в 1940 году. Сначала цензура допустила картину до проката, но быстро сняла ее после разгромной рецензии в газете.

Сюжет фильма рассказывает о выпускниках медицинского института, которые организуют вечер прощания. На мероприятие приходит член обкома комсомола, устроивший в этой теплой компании хаос. Он очаровывает любимую девушку главного героя и выступает за свободную любовь и разврат.

От фильма пришли в шок многие зрители. Так, один из рецензентов написал, что режиссер и сценарист дали слишком много воли отрицательному персонажу. Он успешно влияет на умы хороших ребят, которые заражаются цинизмом, а это недопустимо.

После шквала негативных рецензий фильм запретили, а виновным признали сценариста Александра Авдеенко. Его лишили дома, а также исключили из Союза писателей.