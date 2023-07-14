Цензура обошла стороной самую пикантную сцену в «Человеке-амфибии»: убедитесь сами

Советское кино придерживалось пуританских правил вплоть до перестройки. Но порой режиссерам удавалось показать в своих картинах кое-что из категории 18+.

Так, в одной из сцен фильма «Человек-амфибия» есть пикантный эпизод с Гуттиэре. Героиня Анастасии Вертинской бросается в море, а через минуту ее атакует акула. Красавица теряет сознание и идет на дно, где к ней подплывает Ихтиандр.

Эта короткая и вроде бы невинная сцена была снята крупным планом. Поэтому в кадре отчетливо видны прелести актрисы, просвечивающие через купальник. Дело в том, что на фильм выделили крайне скромный бюджет, поэтому создателям пришлось делать костюмы из тонкого и дешевого материала. Вот и получилась такая внезапная «клубничка».

До сих пор непонятно, как бдительные советские цензоры проглядели столь вопиющую по тем временам откровенность. Когда они, наконец, спохватились, то было поздно. Фильм уже вышел на экраны и побил рекорд года. Возможно, в этом была немалая заслуга промелькнувшей на экране эротики.