Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

14 августа 2025 16:33
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

Депутаты допускают, что не все картины режиссера соответствуют нравственным ценностям.

В российском кинопространстве снова запахло грозой — и на этот раз молнии могут ударить по фильмам Алексея Балабанова. В июле Госдума одобрила закон, позволяющий запрещать картины, которые, по мнению чиновников, не соответствуют «духовно-нравственным ценностям». Под раздачу попадут не только новинки, но и старые ленты, и теперь под прицелом окажется целая эпоха.

Депутат Елена Драпеко в разговоре с «Абзацем» заявила, что работы Балабанова могут быть пересмотрены на предмет соответствия новым требованиям. Аргумент — в 80–90-х снимали «разное», и к показу детям или молодежи таких фильмов как «Брат» или «Брат 2» стоит подходить с осторожностью.

«Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного».

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

Сказать, что это звучит тревожно, — не сказать ничего. Балабанов ведь не просто снимал криминальные драмы, он рисовал безжалостно честный портрет страны в ее переломные моменты, и его «Брат» или «Груз 200» далеки от милых сказки, где герой находит клад и женится на принцессе — жених приезжает тут вовсе не на белом коне.

Напомним, чуть ранее в беседе с «Киноафишей» Светлана Бессараб выступила против тех или иных запретов контента, напомнив, что даже старуха Шапокляк из «Чебурашки» была отрицательным персонажем, но это не значит, что ее стоило вырезать из мульта или вовсе изъять анимационные шедевры из показа.

Ранее мы также писали: Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)

Фото: Кадр из фильма «Брат 2» (2000)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему «Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему Читать дальше 12 августа 2025
«Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять «Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять Читать дальше 10 августа 2025
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор Читать дальше 14 августа 2025
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался «Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался Читать дальше 14 августа 2025
Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Читать дальше 14 августа 2025
«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем «Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем Читать дальше 13 августа 2025
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром Читать дальше 13 августа 2025
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии Читать дальше 13 августа 2025
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше