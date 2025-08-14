«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

В российском кинопространстве снова запахло грозой — и на этот раз молнии могут ударить по фильмам Алексея Балабанова. В июле Госдума одобрила закон, позволяющий запрещать картины, которые, по мнению чиновников, не соответствуют «духовно-нравственным ценностям». Под раздачу попадут не только новинки, но и старые ленты, и теперь под прицелом окажется целая эпоха.

Депутат Елена Драпеко в разговоре с «Абзацем» заявила, что работы Балабанова могут быть пересмотрены на предмет соответствия новым требованиям. Аргумент — в 80–90-х снимали «разное», и к показу детям или молодежи таких фильмов как «Брат» или «Брат 2» стоит подходить с осторожностью.

«Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного».

Сказать, что это звучит тревожно, — не сказать ничего. Балабанов ведь не просто снимал криминальные драмы, он рисовал безжалостно честный портрет страны в ее переломные моменты, и его «Брат» или «Груз 200» далеки от милых сказки, где герой находит клад и женится на принцессе — жених приезжает тут вовсе не на белом коне.

Напомним, чуть ранее в беседе с «Киноафишей» Светлана Бессараб выступила против тех или иных запретов контента, напомнив, что даже старуха Шапокляк из «Чебурашки» была отрицательным персонажем, но это не значит, что ее стоило вырезать из мульта или вовсе изъять анимационные шедевры из показа.

