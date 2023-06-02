Цензура чудом пропустила: этот советский хит шокировал даже современного зрителя

Некоторые советские фильмы сегодня кажутся непонятными и нелогичными. Так, современные зрители недоумевают, как чиновники допустили картину «Высота» к прокату. Многим кажется, что поступки главного героя даже по тем меркам слишком аморальны.

Ключевую роль исполнил кумир 50-х Николай Рыбников. Его персонаж Коля Пасечник, бесстрашный монтажник, начинает как подлец. Уезжая в другой город, он обещает девушке Вале, что будет ей писать, но слово свое не держит. Более того, Коля быстро о ней забывает и начинает заигрывать с другими барышнями.

Затем Пасечник избивает монтажника Хаенко из-за флага. Вместо того, чтобы поговорить с ним, Коля решает «выбить из него дурь». После этого главный герой оскорбляет Катю и ее наряд. В конце концов Пасечник подводит команду из-за истории с флагом и оставляет бригаду без сотрудника, как заключает автор Дзен-канала «Горожанин». Вряд ли Колю можно считать героем своего времени. Но и это еще не все.