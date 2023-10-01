Цензоры ужаснулись из-за этого «горячего» кадра в фильме «Москва слезам не верит» (фото)

Советская кинокартина «Москва слезам не верит» считается едва ли не самой популярной и любимой зрителями на всем постсоветском пространстве. Несмотря на то, что этот фильм, как и другие шедевры советского кинематографа, должен был быть лишен эротической составляющей, некоторые кадры буквально взорвали зрителей.

Создатель ленты Владимир Меньшов решил добавить в кинокартину несколько пикантных сцен, однако худсовет «Мосфильма» решил, что это ни к чему, пропустив лишь половину запланированных кадров с эротическим подтекстом.

Одну из сцен с главной героиней Катериной и ее новым возлюбленным Гошей все же оставили.

На кадре виден обнаженный доверху герой и актриса с сильно распахнувшимся халатиком, так, что ее грудь «выкатилась» практически наполовину. Раньше советское кино таких сцен не демонстрировало, отмечают кинокритики.

В киношной среде даже поговаривали, что сцена была под угрозой, однако Меньшову удалось ее отстоять.