Цензоры обомлели: хуже этого фильма с Вициным еще не снимали

Далеко не всем актерам удалось обойтись в своей творческой биографии без позорных провалов. Через это пришлось пройти даже Георгию Вицину. Артист засветился в картине, которая едва не поставила крест на карьере именитого режиссера.

Речь идет о фильме «Жених с того света». А снял ее Леонид Гайдай. Для знаменитого киношника это был дебют. Не успел он стать постановщиком, как едва не лишился профессии.

Посмотрев ленту, цензоры обомлели. Такой наглости и вольнодумия чиновники не ожидали. Они сочли творение Леонида Иовича пасквилем на советский строй. Последствия могли быть плачевными.

Проект обрезали до сорока минут и не присудили категории для проката, но это еще цветочки. Гайдая могли лишить партийного билета и погнать с «Мосфильма». К счастью, этого не случилось. Звезде дали еще один шанс, и тогда он смог реабилитироваться.