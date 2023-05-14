Цензоры были в шоке: за что Гайдая вырезали из фильма «Пес Барбос и необычный кросс»

Короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» занимает особое место в творчестве Леонида Гайдая. Именно в ней режиссер впервые показал публике свою легендарную троицу — Труса, Балбеса и Бывалого. Снялся в картине и сам кинодел, но засветиться на большом экране ему так и не удалось.

Худсовет благосклонно отнесся к идее режиссера снять проект про трех браконьеров и совестливого пса, однако конечный результат не вполне устроил чиновников. Особенно их шокировала сцена, в которой троица вбегает в шалаш, откуда Трус выскакивает уже без штанов.

Брюки героя оказались в лапах медведя, выбегающего следом за злоумышленниками. Сначала Гайдай хотел снять в этом эпизоде настоящего хищника, но с этим возникла масса трудностей.

Тогда режиссер получил от Юрия Никулина чучело медведя, в которое влез сам. Сцену отсняли, но цензорам она пришлась не по душе. В итоге кинодела вырезали из его же детища.