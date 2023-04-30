Цензоры были опозорены: запрещенная песня из советского кинохита стала народной

Советская цензура, как известно, не знала никакой пощады. Но иногда кинотворцам удавалось «протащить» запрещенное мимо глаз и ушей суровых чиновников.

Так, в комедии «Самогонщики» Леонида Гайдая в самом начале звучит песня про самогонный аппарат в исполнении легендарной троицы. Вариант, который слышит зритель, является второй версией. Она отвечает требованиям политкорректности и более поучительна по сравнению с первой. «Целомудренный» текст сочинил Владимир Лифшиц, а мелодию — Никита Богословский. Они-то и сотворили из первоначальной версии нечто приличное.

Первый вариант был куда более хулиганским и вызывающим. Музыку взяли из народной песни «Семеновна», а слова придумал Балбес, он же Юрий Никулин. Вот какие строки были в его тексте: «кто не пьет, то дурачок», «а милиция придет, удирать мы будем».

Цензоры испытали шок от услышанного. Они посчитали, что песня станет гимном самогонщиков всего СССР. Саундтрек заменили, но это не помогло. Вырезанная версия «утекла» за пределы киностудии и нашла своего слушателя. Неизвестно, кто распространил запрещенную аудиозапись, но песня в итоге стала народным хитом. А цензоров ждал позор.