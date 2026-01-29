Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Цена вопроса — $2,3 миллиарда: самый нелепый киноляп «Игры престолов» породил самый дорогой скандал

29 января 2026 07:00
HBO извинялся, но и не забывал подсчитывать прибыль.

Финал «Игры престолов» раскритиковали за темную картинку и спорный сюжет. Но запомнился он другим — кофейным стаканчиком из XXI века, который засветился в Винтерфелле. Этот ляп в четвертой серии восьмого сезона стал главным мемом 2019 года и, по оценкам экспертов, принес бренду Starbucks невероятные 2,3 миллиарда долларов.

После битвы с Королем Ночи герои пируют в замке. В кадре с Дейенерис (Эмилия Кларк) на столе среди средневековых кубков заметен бумажный стаканчик с характерным зеленым логотипом. На общих планах он есть, на крупных — его уже убрали. Фанаты взорвали сеть шутками про «лучший кофе в Вестеросе».

HBO сначала отшутился, написав, что Дейенерис заказала травяной чай, но потом продюсер Берни Колфилд официально извинился. Виновник нашелся на шоу Джимми Фэллона: им оказался актер Конлет Хилл, игравший Вариса. Он признался Кларк, что забыл убрать свой кофе. Ирония в том, что в следующей серии его персонажа казнят за предательство.

Но многие усомнились в случайности. Слишком уж удачно для Starbucks: за 48 часов в сети появилось почти 200 тысяч упоминаний бренда в связке с сериалом. Аналитик Стейси Джонс из Hollywood Branded оценила этот «инцидент» как беспрецедентную скрытую рекламу, принесшую компании миллиарды долларов эквивалентного медиавоздействия.

Несмотря на подозрения в тайном сговоре, доказательств утечки или рекламной сделки между HBO и Starbucks так и не нашли. Остается верить в невероятное совпадение: самый дорогой и просматриваемый сериал мира допустил детскую ошибку в реквизите, которая принесла невероятный доход кофейному гиганту. Разве такое бывает случайно?

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
