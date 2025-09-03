Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма

А затем компания вдохновилась и выпустила лимитированную коллекцию по мотивам.

Новый фильм «F1» поражает зрелищными съёмками гоночных трасс и виртуозной работой камеры. Но истинные ценители стиля заметили в кадре не только безупречную операторскую работу.

Внимание публики привлекла одна тщательно продуманная деталь — часы на руке Брэда Питта, которые стали настоящим модным манифестом его персонажа. Хотя, признаемся, не заметить их было трудно.

Аксессуар с циферблатом благородного зеленого цвета идеально сочетался с образом гонщика Сонни Хейса. Оказалось, что за этим выбором стоит не работа костюмеров, а личная страсть самого актёра к уникальным механизмам.

История создания этих часов оказалась не менее интересной, чем сюжет фильма. Питт лично обратился к руководству швейцарской мануфактуры IWC с необычным запросом — модифицировать винтажную модель 1976 года.

Так в основу часов, показанных в фильме легла модель IWC Ingenieur SL 1832. Им заменили цвет циферблата и сделали саму модель в полтора раза крупнее.

В итоге творческий эксперимент оказался настолько удачным, что бренд решил выпустить лимитированную коллекцию на основе дизайна, выбранного актером.

Так что вскоре компания представила серию Ingenieur Automatic 40 IW328908, вдохновленную кастомным экземпляром, созданным для съёмок в фильме. Коллекция ограничивается тысячей экземпляров, а цена составляет более 1.3 млн рублей.

Эх, вот это мы понимаем — мерч к фильму.

