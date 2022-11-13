Цена самого дорогого украшения королевы Елизаветы лишит дара речи

Королева Елизавета II являлась обладательницей десятка ценных драгоценностей, доставшихся ей в наследство от других членов королевской семьи. Однако особенно среди них выделялась диадема Oriental Circlet, дизайн которой разработал принц Альберт в середине 19 века.

Диадема стала подарком от принца его супруге королеве Виктории. По его задумке в украшении было 2600 бриллиантов, однако спустя некоторое время их количество уменьшили. После Виктории драгоценность перешла к королеве Александре, затем — к Марии, а уже от нее — к королеве Елизавете, которая оставила ее своей дочери.

При этом Ее Величество не носила уникальную диадему. Как уверены королевские эксперты, это было связано в первую очередь с ценой, ведь украшение стоит 8,18 млн долларов. Якобы Елизавета просто не хотела рисковать таким дорогим предметом, ведь это самая большая ценность в ее коллекции и практически музейный экспонат.