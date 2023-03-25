Цена ранней славы: вы не знали, этот «золотой ребенок Голливуда» много лет лечился от анорексии (фото)

Близнецов часто считают одним целым и приписывают им одинаковые черты характера. Но в случае с сёстрами Олсен все было иначе.

Если Эшли знала, как оградить себя от пристального внимания папарацци и журналистов, то для Мэри-Кейт обрушившаяся популярность привела к ужасным послесловиям. Будучи «золотым ребёнком Голливуда», она часто посещала светские мероприятия и наравне со взрослыми вела активную социальную жизнь. Юную и ещё не совершеннолетнюю актрису можно было регулярно видеть на шумных вечеринках, в то время как ее сестра старалась лишний раз не появляться на публике.

В итоге Мэри-Кейт попала в реабилитационный центр. Там она долгое время лечилась от анорексии. Поклонники актрисы были в неведении и подозревали, что страшный диагноз был вызван зависимостью от алкоголя или запрещённых веществ. Но представители юной звезды позже заявляли, что виной всему стали стресс и нервное расстройство.