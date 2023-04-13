Цена красоты: как шляпки из прошлого медленно убивали своих хозяек

Шляпа пользуется популярностью на протяжении многих столетий. Она дополняет образы не одного поколения мужчин и женщин, но, как оказалось, еще 150 лет назад вполне могла стать причиной смерти любителей моды.

Дело в том, что шляпники прошлых эпох использовали весьма опасные методы обработки тканей. Например, они старались сохранить изумрудный оттенок с помощью мышьяка. Аксессуар пропитывали ядом, который потом отравлял испарениями его хозяйку.

Одновременно с этим для мужских шляп использовали ртуть. Опасным химикатом обрабатывали мех кролика, из которого и делали предмет гардероба, а втирали его мастера голыми руками. Поэтому сначала ртуть калечила самих производителей шляп, а позднее убивала и покупателей.

При этом мышьяк использовали и для декорирования аксессуаров. Именно с помощью него производители приводили в первозданный вид мертвых ворон, которые были главным и самым изысканным украшением на шляпках. Чучела животных опускали в яд, который потом травил всех вокруг.