Целый букет причин: почему от Рыб стоит держаться подальше

Рыбы - один из самых загадочных знаков в зодиаке. Мечтательные, творческие, тонкие натуры - казалось бы, они должны притягивать к себе людей, словно магнит. На самом же деле окружающие довольно часто избегают уроженцев этого знака. Астрологи рассказали, какие же негативные качества Рыб то и дело отталкивают от них друзей и возлюбленных.

Рыбы очень недоверчивы

Представители водного знака крайне осторожно относятся к людям. Они обладают мощной интуицией, которая нашептывает им, кому стоит доверять, а кого лучше обойти стороной. Жизненный опыт подсказывает Рыбкам, что многие люди не так привлекательны, какими могут показаться на первый взгляд, а потому априори относятся к новым знакомым недоверчиво. Того, кто действительно пришел с добрыми намерениями, это обижает.

Рыбы крайне эмоциональны

Люди, рожденные под знаком Рыб, не привыкли прятать свои чувства от мира. Если им хорошо и весело, они смеются заразительно и громко, как дети. Если плохо, больно и обидно - плачут, кричат, крушат мебель, если кто-то слишком уж сильно их оскорбил. Такое непосредственное поведение часто отпугивает окружающих, которые редко сталкиваются с настолько бурным проявлением эмоций.

Рыбы ленивы

Идеальное времяпровождение в представлении Рыб - после долгого рабочего дня взять в охапку любимого человека, кота, еду и устроиться перед экраном, чтобы посмотреть новый сезон популярного сериала. Выбираться из дома, чтобы потанцевать в клубе или походить по магазинам, представители водного знака вряд ли станут. Кроме того, они обожают подольше поваляться в постели и помечтать о будущем.

Рыбы могут задушить своей заботой

Иногда кажется, что представители водного знака перед тем, как вступить в отношения, получают от неизвестного куратора список под названием “Как надоесть любимому человеку, просто заботясь о нем”. Рыбы способны любого довести до белого каления своими напоминаниями, вопросами, непрошенными подсказками… Понятно, что они делают это из благих побуждений, но легче от этого не становится.

Рыбы могут сразу вычеркнуть человека из своей жизни

Глядя на хрупких представителей этого знака, сложно представить, что это бескомпромиссные личности, которые способны за несколько секунд поставить точку в многолетних отношениях. Да, в некоторых случаях это качество может сослужить добрую службу, но чаще всего эмоциональные Рыбы слишком остро реагируют на конфликтные ситуации и опережают события - резко обрывают общение, вместо того чтобы поговорить и все прояснить.