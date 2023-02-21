Целых 55 лет дружбы: это фото молодых Лещенко и Винокура растрогает до слез

Знакомство Лещенко и Винокура началось с шутки и переросло в крепкую мужскую дружбу, насчитывающую более пяти десятилетий. На днях юморист поздравил певца с днем рождения оригинальным видеоколлажем из фотографий разных лет.

В публикации в личном блоге артист назвал своего друга настоящим, обаятельным и очень талантливым человеком без возраста и пожелал продолжать радовать зрителей. В том же посте Винокур упомянул, что в следующем году отметит 55 лет дружеских взаимоотношений с Лещенко.

«Можно только восхищаться. Столько лет настоящей мужской и творческой жизни! Дружбе Вашей — долгих лет процветания! Ярчайший пример человечности!» — написали поклонники.

Лещенко и Винокур познакомились, когда Владимир Натанович поступал в ГИТИС. Лещенко разыграл своего визави, выдав себя за театрального педагога, и пригласил его на прослушивание. С тех пор мужчины не перестают подшучивать друг над другом, устраивая веселые розыгрыши. Вероятно, в этом секрет долголетия их обаятельного тандема.