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Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов

25 июля 2025 13:17
Фирузе и Сюмбюль-ага

Правда, у истории персонажа №1 есть нюансы.

Турецкий сериал «Великолепный век» давно стал хитом и любимцем зрителей по всему миру. Он переносит нас в эпоху Османской империи, во дворец султана Сулеймана Великолепного, где кипят страсти, заговоры и битвы за власть.

Многие герои сериала действительно существовали: Сулейман, Хюррем, Махидевран и другие — реальные исторические фигуры. Но ради напряжённого сюжета и драматических поворотов сценаристы добавили и вымышленные образы.

Вот 4 таких персонажа.

Сюмбюль-ага

Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов

Харизматичный евнух, правая рука главных героинь гарема, моментально полюбился зрителям. Но в истории Османской империи не зафиксировано присутствие евнуха с таким именем при дворе Сулеймана.

Настоящий Сюмбюль-ага жил позже — уже при султане Ибрагиме I, спустя несколько десятилетий. Так что его в сериал «переместили» ради яркости и юмора.

Виктория/Садыка

Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов

Коварная красавица с европейскими чертами, которая тайно проникает в гарем, чтобы отомстить султану за гибель любимого. Очень драматичный персонаж, но полностью вымышленный.

Ни Виктории, ни Садыки среди реальных наложниц не было — это образ, созданный ради дополнительной интриги и напряжения в начальных сериях.

Хуриджихан Султан

Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов

По сценарию она — дочь Хатидже Султан и Ибрагима-паши, племянница самого султана. Однако историки не подтверждают, что у этой пары вообще был официальный брак, не говоря уже о дочери с таким именем.

Хуриджихан — вымышленная фигура, с помощью которой усилили трагическую линию семьи Ибрагима.

Фирузе

Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов

Одно из главных «испытаний» для Хюррем — это появление наложницы по имени Фирузе. Её образ создан исключительно для драмы: в истории нет данных о такой женщине при дворе Сулеймана.

Но как антагонистка, влюблённая в султана и создающая напряжение в гареме, она работает отлично — зрители не забудут эти сцены.

Итог

«Великолепный век» — это не учебник истории, а яркое, захватывающее шоу. Да, оно вдохновлено реальными событиями и персонажами, но не претендует на абсолютную достоверность.

Вымышленные герои здесь — не ошибка, а художественный приём, который помогает сделать сюжет живым и эмоциональным. Так что воспринимать сериал стоит скорее как историческую драму с элементами фантазии.

И тогда он подарит и удовольствие, и интерес к настоящей истории.

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Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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