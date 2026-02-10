Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья

Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья

10 февраля 2026 17:09
10 февраля 2026 17:09

Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья

Сиквел манги ступил туда, куда оригинальный тайтл лезть не рискнул.

Неприятный спойлер: Годжо Сатору уже давно не сильнейший. Вселенная «Магической битвы» в последние месяцы явила таких монстров, что даже «Шестиглазый» рядом с ними выглядит как подающий надежды студент. И нет, речь не только о Сукуне.

На вершине пищевой цепочки благодаря сиквелу «Модуло» стоит Дабура Караба – воин Дескунте, который до сих пор не знает, что такое серьезный бой.

Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья

Его потенциал настолько абсурден, что он осваивает обратную проклятую технику и расширение территории прямо в ходе первой же схватки, двигаясь на субсветовой скорости. «Особый ранг» для него – просто обидная недооценка.

Впрочем, знакомые по оригинальной манге герои тоже выросли до невероятных высот.

Юта Оккоцу, спустя 60 лет после основного сюжета, накопил в кольце Рики столько энергии и скопировал столько техник, что может обойти «Бесконечность» Годжо. Сам Сатору признавал, что Юта однажды сравняется с ним – и этот день давно наступил.

Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья

Что уж говорить про Юдзи Итадори. К финалу «Модуло» он – живая легенда, не стареющая десятилетиями. Его простое «Рассечение» сравнимо по разрушительности с «Фиолетовым» Годжо, а манипуляция кровью достигает невиданных масштабов.

Даже Сукуна, победивший Годжо лишь хитростью и адаптацией Махораги, в честном противостоянии с этими монстрами выглядит скорее грозным претендентом, чем безусловным королем.

Новая эра «Магической битвы» расставила все по местам: Годжо был путеводной звездой, но точно не самой яркой.

Фото: Кадр из аниме и манги «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
