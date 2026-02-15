Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь

Единственная проблема: большинство из них так и не вышли в официальный прокат, а значит искать их нужно на сторонних ресурсах. Благо, каждая из историй будет понятной без дубляжа.

Студия Ghibli – это не только «Унесенные призраками» на два с лишним часа и Тоторо с его пушистым брюхом. Есть у японских аниматоров и короткий метр, который чаще всего показывают только в музее студии в Митаке, но изредка записи попадают и в Сеть.

Три таких мини-шедевра по 15-16 минут укладываются в три четверти часа – и каждый оставляет после себя послевкусие, будто посмотрел полнометражный фильм.

«Охота на кита» (2001)

Хаяо Миядзаки берет пастельные карандаши и рисует детскую игру. Класс превращается в океан, парты – в волны, а обычные школьники – в отважных китобоев. Ни одного слова – только звуки, музыка и абсолютное погружение в воображение.

И финал, который переворачивает все с ног на голову: победа здесь не в том, чтобы убить, а в том, чтобы понять. Доброта как высшая форма смелости.

«Великий день Коро» (2002)

Щенок по имени Коро случайно выбегает из дома и оказывается в большом городе. Мир глазами маленького пса – это всегда страшно и прекрасно одновременно.

Машины, незнакомые люди, запахи, опасности. Миядзаки снова рисует карандашом, и эта легкая небрежность линий делает историю еще трогательнее. Коро ищет дорогу домой, а зритель ищет ответ на вопрос: где грань между свободой и безопасностью?

«Водяной паук Мон-мон» (2006)

Самое странное и красивое из тройки. Водный паук влюбляется в водомерку. Она – изящная, быстрая, недосягаемая. Он – неуклюжий, пугливый, но настойчивый.

Подводный мир нарисован так, что хочется задержать дыхание. Ни диалогов, ни пояснений – только танец двух существ, которые, кажется, созданы друг для друга вопреки законам природы. История о том, что любовь не спрашивает разрешения.

Три фильма, ноль слов, море эмоций – Ghibli в чистом виде.