«Целую тебя вдоль и поперек»: отрывки писем Рязанова к жене трогают до слез

С первой женой — режиссером-документалистом Зоей Фоминой — Эльдар Рязанов прожил 20 лет. Какой страстной и всепоглощающей была его любовь к супруге, можно узнать из его писем к ней — их опубликовала дочь киномэтра Ольга.

Несмотря на то, что дочь Рязанова воспитывалась бабушкой, ведь родители много работали, зла на них она не держит. В многочисленных переписках режиссер называл свое чадо эльдаренком и наказывал матери целовать ее «много-много раз», приучая к мысли, что отец «когда-нибудь вернется», а также требовал новых фотографий с дочкой. Объемные эпистолярные послания содержали и отчет о съемочных днях, и рассказ об очередном городе, в котором «среди пьяного ободранного сброда найти приличных людей почти невозможно». Но главное место в них всегда занимала любовь.

«Крепко-накрепко целую тебя вдоль и поперек, обнимаю», — так заканчивались многие письма Рязанова к своей супруге.

В других он пытался ругать Фомину за то, что она не отвечает на его письма или пишет ему в ответ не слишком подробно.

«Моя курносая, любимая девочка! Меня просто поражает, как можно умудриться на 3-х страницах ничего не рассказать. Ведь мне же интересно знать, как ты там живешь?» — недоумевал звездный супруг.

Режиссер болезненно будет переживать развод и даже как-то напишет ей: «Расстаться с тобой — все равно что содрать с себя кожу».