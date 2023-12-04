Целовался с ней публично: ахнете, увидев иностранную возлюбленную Гагарина

В 1960-х никакие актеры и певцы не могли сравниться по популярности с космонавтами. После знаменитого полета Юрия Гагарина об улыбчивом красавце узнал весь мир. Отважный летчик познакомился со многими известными людьми, которые им искренне восхищались, а женщины и вовсе сходили по нему с ума.

О герое Советского Союза грезили даже секс-символы. Когда итальянка Джина Лоллобриджида приехала в Москву, она попросила познакомить ее с первым человеком, полетевшим в космос. Просьба эффектной актрисы была исполнена, и вскоре знаменитости оказались на одном мероприятии. Лоллобриджида не стала сдерживать свои эмоции и при всех чмокнула Гагарина в щеку.

После парочка долго гуляла по Москве. На память о приятном вечере летчик подарил артистке свой снимок, который она хранила до самой смерти. Однако сама итальянка признавалась, что никакого романа не было: их связывала лишь одна памятная столичная прогулка.