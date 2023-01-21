Целовались у всех на виду: обомлеете, увидев «советскую» любовь Джины Лоллобриджиды

Джина Лоллобриджида в 1961 году приехала в Москву, чтобы посетить кинофестиваль. Именно тогда популярная актриса познакомилась с красавчиком, от которого тут же потеряла голову.

Зарубежную артистку в СССР ждал теплый прием — буквально любое ее желание тут же исполнялось. В частности, знаменитость спросили, с кем она хотела бы встретиться в первую очередь. Позднее Лоллобриджида рассказала, что многие полагали, будто она пожелает увидеть Никиту Хрущева, но ее интересовал совсем другой мужчина. Им был Юрий Гагарин.

В тот период имя космонавта гремело на весь мир — пожалуй, не было ни одной женщины, не мечтающей оказаться рядом с Гагариным. И Джина не стала исключением. Их встречу организовали в Министерстве культуры. Лоллобриджида, будучи замужем за Милко Скофичем, не смогла держать себя в руках и на виду у всех поцеловала Юрия в щеку, чем спровоцировала слухи о бурном романе.

После пара отправилась на прогулку по ночной Москве. Перед расставанием Гагарин вручил актрисе на память свое фото, на обратной стороне которого написал, что видел в своей жизни много звезд, но таких, как Лоллобриджида, — никогда.