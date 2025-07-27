Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Целится в «Оскар»: новый фильм ДиКаприо станет одним из самых безумных в его карьере — 3 часа взрывов, расизма и черного юмора

Целится в «Оскар»: новый фильм ДиКаприо станет одним из самых безумных в его карьере — 3 часа взрывов, расизма и черного юмора

27 июля 2025 17:38
Целится в «Оскар»: новый фильм ДиКаприо станет одним из самых безумных в его карьере — 3 часа взрывов, расизма и черного юмора

А противостоять ему будет один из самых харизматичных актеров Голливуда последних лет.

Если вы ждали от Пола Томаса Андерсона серьезной драмы, будьте готовы: «Битва за битвой» — это не философская сага, а трехчасовой вихрь насилия, сатиры и абсурда. При этом в центре — Леонардо ДиКаприо с глазами человека, который уже третий день не ел, но продолжает бегать с динамитом наперевес. И да, это его первая работа с Андерсоном — событие само по себе историческое.

Лео здесь не мученик и не романтик, а бывший революционер Боб Фергюсон — человек с сомнительным прошлым, винтовкой в багажнике и дочкой под мышкой. Он мечтает просто жить, но мир, как водится, против.

Против в первую очередь — его старый враг, полковник Локджоу (Шон Пенн в роли, к которой он, кажется, готовился лет 10). Локджоу — расист, тиран и, вероятно, психопат с доступом к армии. А главное — личные счеты: когда-то женщина по имени Перфидия предпочла Фергюсона. И теперь, годы спустя, Локджоу хочет вернуть все — контроль, униженное эго и право на месть.

Целится в «Оскар»: новый фильм ДиКаприо станет одним из самых безумных в его карьере — 3 часа взрывов, расизма и черного юмора

Сатира с примесью напалма

Официального синопсиса до сих пор нет, зато трейлер показывает больше, чем любой пресс-релиз: ДиКаприо в джинсовке мчится сквозь выжженные калифорнийские ландшафты, разговаривает с дочерью как с взрослой, цитирует то ли Че Гевару, то ли Боба Дилана, и с выражением «не подходи — рвану» мастерит самодельную бомбу.

Все это — под саундтрек Джонни Гринвуда, который давно умеет превращать какофонию в искусство.

Юмор тут тоже особенный: мрачный, щекотливый, с элементами фарса. Андерсон, как в «Магнолии» и «Лакричной пицце», балансирует на грани — только на этот раз еще и с четко выраженным политическим подтекстом.

Местами создается впечатление, будто фильм снят по мотивам утерянного сценария Пинчона (спойлер: так оно и есть).

Целится в «Оскар»: новый фильм ДиКаприо станет одним из самых безумных в его карьере — 3 часа взрывов, расизма и черного юмора

Самый дорогой фильм Пола Томаса Андерсона

«Битва за битвой» — проект в прямом смысле крупнобюджетный: $140 миллионов, VistaVision, пленка 35 мм, натурные съемки в Калифорнии и Техасе. Не просто кино —событие.

В касте, кроме ДиКаприо и Пенна, блистают Бенисио дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор, Вуд Харрис и дебютантка Чейз Инфинити — она играет дочь героя и, по словам западных обзорщиков, «держится перед камерой с пугающим спокойствием». Андерсон снова не боится рисковать: ставит новичков рядом с ветеранами и заставляет их играть на равных.

Премьера назначена на 26 сентября, и, судя по намекам критиков, фильм откроет один из крупных фестивалей — возможно, Венецию или Торонто. На «Оскар» тоже нацелились: и Лео, и Пол давно не брали статуэтку, а кино про боль, взрывы и отцовскую любовь, поданное с сатирой и расистом-злодеем, в Голливуде нынче на вес золота.

Целится в «Оскар»: новый фильм ДиКаприо станет одним из самых безумных в его карьере — 3 часа взрывов, расизма и черного юмора

Кино не для всех — и в этом его сила

Судя по тому, что пишут на Западе, «Битва за битвой» — это странное, шумное, злое и местами безумно смешное кино. Оно не стремится быть универсальным: скорее, это фильм для тех, кто устал от жанровых ярлыков и жаждет увидеть, как ДиКаприо орет на Пенна в бронетранспортере, пока вокруг горит мир.

Ранее мы также писали: «Жить чудовищем или умереть человеком?»: у концовки «Острова проклятых» есть три трактовки, каждая бьет поддых

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене Читать дальше 28 июля 2025
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку Читать дальше 25 июля 2025
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик Читать дальше 24 июля 2025
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули Читать дальше 24 июля 2025
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ «Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ Читать дальше 24 июля 2025
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева «Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева Читать дальше 24 июля 2025
«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера» «Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера» Читать дальше 28 июля 2025
«К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы «К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы Читать дальше 28 июля 2025
Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Читать дальше 28 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше