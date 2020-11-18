«Целились в ноги, но попали в глаз»: Кристина Асмус рассказала о ранении в подростковом возрасте

У актрисы Кристины Асмус было бурное прошлое и трудное детство. Совсем недавно она делилась с фанатами подробностями леденящей душу истории о том, как в 18 лет подралась с грабителем, который хотел отобрать ее телефон, что ему удалось, несмотря на оказанное сопротивление. Другой случай произошел на съемках фильма «Булки», где Асмус получила травму головы, набив серьезную шишку на лбу.

Актриса часто балует фоллловеров фактами из личной и творческой жизни, рассказывает смешные и не очень случаи со съемок, делится переживаниями. Об одном из таких случаев она рассказала подписчикам в своем инста-блоге. «В подростковом возрасте в меня с достаточно большого расстояния стрельнули из пистолета пулькой. Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу. Папа сказал: „О, вообще фигня!“ — и извлек ее. Лопнуло множество сосудов, и я два месяца ходила с кровяным глазом. Помню, пулька салатовая была». Несмотря на ужасающие подробности, актриса сейчас вспоминает эту историю достаточно спокойно и призывает подписчиков делиться подобными случаями, ведь в детстве многие получали различные травмы по неосторожности или по воле случая.

На фото в посте сама Кристина выглядит достаточно брутально — в черной кожаной косухе, низких черных казаках и при ярком макияже с подводкой. Звезда сидит по-мужски, широко расставив ноги на ступеньках в саду собственного дома. Это навевает мысли о том, что в детстве Кристина была достаточно боевой и вполне могла дать отпор обидчикам.

Фанаты поддержали актрису и поделились собственным опытом: «Мне в детстве тоже чуть глаз не выбили пулькой», «А мне из воздушки (жеванной бумагой) в висок, кожа лопнула, было не очень!», «Цвет пульки не помню, но в глаз получал из пистолета, а еще получал из лука, наконечник у стрелы был синей изолентой перемотан». В то же время подписчики отметили эффектный и яркий образ блондинки.