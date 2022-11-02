Цель — Полина Гагарина: рэпер-скандалист огорошил громким признанием

Личную жизнь скандального рэп-исполнителя Птахи обсуждают все последние дни. Его экс-супруга Лана Реутова обвинила мужчину в избиении и похищении их общего ребенка. Музыкант же в ответ признался, что семейная жизнь для него была 9 годами кошмара. Супруга то и дело выясняла отношения, доходило даже до вызова полицейских.

Хейтеры тут же ополчились против Птахи, обратив внимание, что он давно подогревает к себе интерес лишь конфликтами, а не творчеством. Например, до этого старшая наследница музыканта, 22-летняя Николь, рассказывала, что получила травмы от агрессивного отца. Но, как выяснилось, певец имеет и творческие планы. Сейчас Птаха мечтает о дуэте, при этом с исполнителем другого жанра.

«Хотел бы записать совместный трек с Полиной Гагариной», — огорошил признанием музыкант в беседе с порталом BLITZ+.

Среди других заметных артистов рэпер назвал Катю IOWA, Пелагею, Сергея Галанина и группу «ДДТ». Пока никаких договоренностей со звездами не было достигнуто, и неизвестно, захотят ли они связывать себя совместным творчеством с исполнителем-скандалистом.