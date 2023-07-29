Цекало подбил на авантюру: участие в этой рекламе — пятно на репутации Лолиты

«Кабаре-дуэт „Академия“» был одним из самых эксцентричных проектов 90-х. Он состоял всего из двух артистов — Александра Цекало и Лолиты Милявской. В те лихие годы они вкусили не только сладкие плоды популярности, но и горькие.

В 90-х вошли «в моду» финансовые пирамиды. Самой известной была, конечно, МММ, созданная Сергеем Мавроди. Но он стал не единственным мошенником в этой области. Так, в 1992 году была основана компания «Хопер-Инвест», впоследствии превратившаяся в пирамиду.

Сами того не желая, Цекало и Лолита стали лицом этой сомнительной организации. Александр согласился сняться в рекламе «Хопер-Инвест», втянув свою супругу и коллегу в эту авантюру. Сотрудничество с мошенниками стало пятном на репутации Лолиты, ведь об этой ее роли помнят до сих пор.

Но стоит уточнить, что артисты заподозрили неладное далеко не сразу. Лишь когда им выплатили половину гонорара, они забили тревогу. Цекало рассказал обо всем прессе и заодно предупредил вкладчиков «Хопер-Инвест» о неблагонадежности конторы.