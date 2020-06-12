Цекало не устоял: Дарина Эрвин показала пышный бюст в бикини

Супруги впервые за три месяца вышли поплавать в океане.

Александр Цекало и Дарина Эрвин иногда делятся в соцсети совместными и весьма откровенными снимками.

Недавно художница опубликовала в Instagram-историях серию снимков, на которых пара запечатлена на берегу океана в Малибу. Ограничительные меры в США, где живут супруги, сняты, поэтому они, наконец, вышли на пляж.

На фото Дарина запечатлена в открытом купальнике, а когда муж нежно ее обнял, то селфи получилось очень пикантным и даже эротичным. Дело в том, что объятие Цекало создало эффект пуш-апа для роскошного бюста Эрвин, который едва уместился в ее миниатюрном пляжном лифе.

«Плаваем в океане впервые за три месяца», — невинно прокомментировала провокационные снимки Дарина.

Напомним, что 28-летняя художница стала третьей женой 59-летнего продюсера. В этом союзе царит безумная страсть, о которой влюбленные не стесняются рассказывать публике.

«Я и моя жена Дариша любим друг друга, мы занимаемся сексом, готовим еду вместе, смотрим сериалы», — рассказал Цекало, как они с женой проводят время, перед премьерой своего Instagram-шоу Сериаlist.

Напомним, что предыдущими женами Александра были певица Лолита Милявская и Виктория Галушка, сестра Веры Брежневой.