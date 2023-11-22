«Царство небесное»: Бабкина скорбит по любимому мужчине

Уходящий год выдался для Надежды Бабкиной не самым простым. Стало известно о расставании артистки с молодым возлюбленным Евгением Гором, пара была вместе более 20 лет. Увы, на этом список потерь 73-летней исполнительницы не заканчивается. Звезда призналась, что лишилась близкого человека.

Бабкина поделилась с подписчиками грустными новостями: ушел из жизни ее давний друг. В социальных сетях певица рассказала о смерти Амана Тулеева, бывшего губернатора Кемеровской области. Артистка была близка с политическим деятелем и отзывалась о нем исключительно положительно.

Исполнительница отметила, что в любой момент могла обратиться к товарищу с просьбой о помощи, о решении сложных вопросов. По словам Надежды Георгиевны, Тулеев отличался отзывчивостью и всегда уделял ей время.