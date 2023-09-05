«Царствие небесное»: Певцов едва держится из-за боли утраты

Дмитрий Певцов официально женился только однажды — на коллеге Ольге Дроздовой. Но еще до встречи с ней актер был в отношениях с Ларисой Блажко. Влюбленные долго жили вместе, но так и не зарегистрировали брак. От Дмитрия женщина родила сына Даниила, но разорвала отношения с артистом, узнав о его измене.

До 12 лет мальчик жил в США с матерью и ее новым мужем. Только спустя годы он вернулся на родину, познакомился с отцом и стал проводить много времени в его семье. Даниил унаследовал не только внешность, но и талант актера, поэтому ему прочили большое будущее в киноиндустрии. Младший Певцов мечтал построить карьеру в Голливуде, но его жизнь оборвала трагическая случайность.

Даниила не стало в 2012 году, но Певцов продолжает хранить память о сыне. В годовщину смерти наследника он написал в своем Telegram-канале такие слова:

«Царствие Небесное рабу Божьему Даниилу. 11 лет уже...»

Поклонники поддерживают любимого артиста и выражают свои соболезнования в комментариях к посту.