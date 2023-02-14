Царские покои на Рублевке: где живет ведущая программы «Время» (фото)

Екатерина Андреева долгие годы является одной из самых узнаваемых ведущих на отечественном телевидении. Именно она каждый день рассказывает миллионам зрителей о происходящем в России и мире, однако свою жизнь старается держать в тайне от посторонних глаз.

Так, в течение многих лет Андреева скрывает, как выглядит и где находится ее дом. Лишь по информации ее близких стало известно, что она с супругом живет в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Интерьеры же она представила в программе «Пока все дома».

Например, из выпуска стало известно, что центр особняка ведущей — просторная гостиная. Помещение разделено на несколько зон, а на одной из стен можно увидеть камин, который выложен мрамором. Пол же покрывают ковры с восточными орнаментами, паркет и мрамор.

В целом в интерьере превалирует стиль кантри, а среди предметов можно заметить немало антиквариата. Также Андреева может похвастаться огромной библиотекой, которая вмещает в себя сотни книг, и просторной лужайкой с собственным садом.