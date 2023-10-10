Царские палаты с видом на Кремль: в каких хоромах теперь будет жить Билан

Дима Билан в последние годы переживает не лучшие времена. Победителю «Евровидения» пришлось много месяцев оправдываться за появление на концерте в нетрезвом виде. Очевидно, сейчас ситуация налаживается. Артист неплохо зарабатывает на новых концертах и смог позволить себе шикарную квартиру в центре Москвы.

На подкасте Эльдара Джарахова Билан рассказал, что не так давно купил себе новое жилье. Квартира роскошная и, судя по всему, стоит немалых денег. Вид из окон открывается прямо на Красную площадь. По словам Димы, недвижимость располагается недалеко от Гнесинки, где певец получил образование. Уже скоро исполнитель планирует перебраться в новое жилье.

В квартире Билан будет не только восстанавливать силы, но и работать — для этого он оборудовал отдельное помещение под студию звукозаписи. Сколько всего там комнат и в какую сумму обошлась покупка, певец скромно умолчал.