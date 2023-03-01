«Царские хоромы» за баснословные деньги: как живет Юлия Барановская (фото)

Долгое время Юлия Барановская жила вместе со всеми детьми в столичной квартире. Но телеведущая часто признавалась, что мечтает переехать в более просторные апартаменты. Наконец-то эта идея воплотилась в реальность, и теперь многодетная мама проводит уютные вечера в роскошном двухэтажном коттедже.

Новый дом женщины находится в Подмосковье, к нему прилегает большой участок земли. Однако простор ощущается и внутри особняка. В нем достаточно высокие потолки, огромные окна в пол, у каждого члена семьи в распоряжении есть своя комната. А совместное время они могут проводить в уютной гостиной.

Весь интерьер выполнен в бежевых и серых тонах, что смотрится дорого и презентабельно. Впрочем, за этот дом Барановской пришлось отдать колоссальную сумму денег. Комсомольская правда пишет, что похожие коттеджи в этом районе стоят около 73 миллионов 620 тысяч рублей.