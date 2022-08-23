Царица-то ненастоящая! Сложно поверить, какую ошибку допустил Гайдай в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Гайдай выпустил свою легендарную комедию в 1973 году. Зрители остались в восторге от смелого сюжета и ярких персонажей. При этом многим полюбилась супруга экранного Ивана Грозного Марфа в исполнении Нины Масловой. Однако, как оказалось, на самом деле такого персонажа не должно было быть в фильме.

Дело в том, что у Ивана Грозного действительно была супруга Марфа Васильевна. Царь долгое время внимательно выбирал себе спутницу, а определиться в итоге ему помог Малюта Скуратов. После этого решено было сыграть свадьбу, которая продолжалась не один день. Но уже к началу торжественных мероприятий Марфа начала болеть, поэтому появилась лишь на венчании. В итоге она скончалась спустя две недели.

Поэтому, как пишет Дзен-канал «Вехи истории », Марфа из фильма точно является ляпом создателей. Настоящая царица не могла бы так веселиться на пиру, так как была уже при смерти.