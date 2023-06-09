Царевне-лебедь 77 лет, но время для нее словно остановилось: никакая не старушка

Ксению Рябинкину в СССР от других актрис всегда отличала какая-то особая, грациозная красота. Она больше напоминала хрупкую и нежную балерину, чем сильную и волевую актрису. И этому было вполне логичное объяснение, ведь именно балериной она и была. Рябинкина солировала в Большом театре, поэтому на ее счету десятки ролей именно в хореографических постановках.

Правда, всесоюзную известность ей принесла не роль в балете, а роль Царевны-лебедь в «Сказке о царе Салтане». Режиссер Александр Птушко рассказывал, что взял девушку из-за ее поразительной внешней схожести с птицей. Злые языки и критики тогда поговаривали, что скоро она «задеревенеет» и красота угаснет.

Сегодня Ксении Рябинкиной 77 лет, и кажется, что за полвека она совсем не изменилась. Актриса не то что не похожа на бабушку, ее даже женщиной в возрасте язык не поворачивается назвать. Кажется, что время попросту не властно над энергичной, живой и невероятно красивой женщиной. Старость будто забыла заглянуть к Рябинкиной на огонек, и она до сих пор способна как и в юности разбивать сердца сотен мужчин.