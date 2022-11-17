Царевна Лебедь заставит смеяться каждого: достаточно узнать, кто ее озвучил

В 1984 году на экраны вышел мультфильм «Сказка о царе Салтане». Лента понравилась и зрителям, и критикам, завоевав сразу две значимые награды. Дети и их родители до сих пор охотно пересматривают этот проект и даже не задаются вопросом о том, чьими же голосами говорят рисованные персонажи произведения Александра Пушкина.

Над озвучкой картины работали такие звезды советского кинематографа, как Анастасия Зуева, Роман Филиппов, Мария Виноградова, Борис Новиков, Людмила Иванова, запомнившаяся зрителям как Шурочка из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Удивительно, но факт: именно исполнительница роли инициативной общественницы и подарила свой голос хрупкой и нежной царевне Лебедь. Это в очередной раз доказывает, что Людмила Ивановна обладала потрясающим актерским талантом, позволяющим ей перевоплощаться в разных персонажей.