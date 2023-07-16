Царевич Проша утер нос Абдулову: одно фото расставит все по местам

Ирина Алферова долго искала счастье в личной жизни. Она дважды выходила замуж, но она брака заканчивались неудачно. Первый муж Бойко Гюров поднимал на актрису руку и запрещал ей играть в кино. Второй супруг актрисы Александр Абдулов крутил романы за спиной жены. И только в третьем браке с актером Сергеем Мартыновым Алферова наконец-то обрела достойного спутника жизни.

Сама актриса признается, что в лице Сергея нашла настоящее счастье и того человека, на которого можно положиться. В браке с Абдуловым ей постоянно не хватало внимания. Обделенная любовью актриса чувствовала себя несчастной и одинокой, а когда Александр просто ушел и не вернулся домой, то она была полностью разбита.

По сравнению с Абдуловым Сергей Мартынов оказался идеальным мужем. В молодого красавца были влюблены практически все, его считали советским Аленом Делоном. Но Сергей оказался еще и надежным человеком. По словам Алферовой, он умеет чинить абсолютно все — от табуретки до компьютера. С таким мужчиной актриса почувствовала себя как за каменной стеной. Актеры в браке уже 35 лет и абсолютно счастливы. На фото актеры выглядят как юная влюбленная пара: счастливая Ирина с венком на голове и рядом ее рыцарь, сильный и надежный.