Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

Пока «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна собирает сказочную кассу и обрастает самыми неоднозначными отзывами, самое время вспомнить проекты, которые свою народную любовь заслужили безо всяких «на». Никаких маркетинговых баталий – просто кино, проверенное временем.

«Руслан и Людмила» (1972)

Режиссер Александр Птушко выстроил под Ярославлем целый древнерусский город – с башнями, теремами и сотнями статистов.

Птушко задействовал больше сотни инженерных находок, а сцена битвы Руслана с Черномором в полете до сих пор выглядит завораживающе. Кстати, грозного карлика сыграл физик-ядерщик Владимир Федоров – ученик Курчатова, чья фактура идеально подошла образу.

«Сказка о царе Салтане» (1966)

Тот же Птушко, но уже в формате чистого волшебства. Здесь есть место и пушкинской поэзии, и тонким киноцитатам: львы на троне Гвидона, оживающие от удара кулака, – явный привет «Броненосцу “Потемкину”».

А метафору «во лбу звезда горит» режиссер решил хитрым приемом двойной экспозиции, добившись мягкого мерцания без всяких лампочек.

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (1956)

Полукукольный, полухудожественный фильм Анатолия Карановича с Борисом Чирковым в роли рассказчика. Главный акцент – на куклах: выразительных, с характером, будто сошедших со страниц книги.

Легкая сатира, театральность и бережное отношение к тексту сделали «Балду» той самой экранизацией, которую до сих пор приятно пересматривать.

