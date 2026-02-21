Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

Пока «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна собирает сказочную кассу и обрастает самыми неоднозначными отзывами, самое время вспомнить проекты, которые свою народную любовь заслужили безо всяких «на». Никаких маркетинговых баталий – просто кино, проверенное временем.
«Руслан и Людмила» (1972)
Режиссер Александр Птушко выстроил под Ярославлем целый древнерусский город – с башнями, теремами и сотнями статистов.
Птушко задействовал больше сотни инженерных находок, а сцена битвы Руслана с Черномором в полете до сих пор выглядит завораживающе. Кстати, грозного карлика сыграл физик-ядерщик Владимир Федоров – ученик Курчатова, чья фактура идеально подошла образу.
«Сказка о царе Салтане» (1966)
Тот же Птушко, но уже в формате чистого волшебства. Здесь есть место и пушкинской поэзии, и тонким киноцитатам: львы на троне Гвидона, оживающие от удара кулака, – явный привет «Броненосцу “Потемкину”».
А метафору «во лбу звезда горит» режиссер решил хитрым приемом двойной экспозиции, добившись мягкого мерцания без всяких лампочек.
«Сказка о попе и о работнике его Балде» (1956)
Полукукольный, полухудожественный фильм Анатолия Карановича с Борисом Чирковым в роли рассказчика. Главный акцент – на куклах: выразительных, с характером, будто сошедших со страниц книги.
Легкая сатира, театральность и бережное отношение к тексту сделали «Балду» той самой экранизацией, которую до сих пор приятно пересматривать.
Ранее мы писали: Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель