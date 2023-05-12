Царь русского футбола женился на француженке: внешность их дочери приведет вас в восторг

Александр Мостовой впервые стал отцом в 1999-м. Известный футболист из России связал свою жизнь с француженкой Стефани, которая родила ему дочь Эмму.

Родиной звездной наследницы стала Испания. Дочь царя русского футбола живет в этой жаркой стране и сегодня. Стоит признать, что Эмма выросла эффектной красоткой. В ней прекрасно все — и лицо, и фигура.

Дело не только в потрясающей генетике. Девушка всерьез увлекается фитнесом — вот почему ее накачанному телу можно только позавидовать. В своих социальных сетях она часто выкладывает снимки, сделанные в спортзале, и откровенные фото, на которых красуется в одном купальнике.

Мостовой также с гордостью демонстрирует наследницу подписчикам. Интернет-пользователи восхищаются внешностью Эммы, удивляясь тому, что такая красотка до сих пор свободна.