Бывшую Венца из «Дома-2» не узнать: куда пропала скандалистка Жанна Алыбаева

Жанна Алыбаева прославилась благодаря телешоу «Дом-2». Она строила любовь с эпатажным Венцеславом Венгржановским, и вся страна наблюдала за их бурными и скандальными отношениями. Роман Жанны и Венца в итоге рухнул, и это неудивительно, ведь не каждый выдержит такого накала страстей. После стройки экстравагантная Алыбаева посетила шоу «Давай поженимся!», но и здесь ее ждало фиаско.

Сегодня о Жанне слышно мало. Лишь изредка экс-участница «Дома-2» дает интервью. Она работает в магазине, а также занимается продажами через соцсети. Известно, что у бывшей пассии Венца теперь новая любовь. Она встречается с молодым человеком по имени Данил, с которым она познакомилась на работе. По словам Жанны, у ее избранника самые серьезные намерения.

«Данил меня уже познакомил со своей мамой», — призналась Алыбаева журналистам портала «Дом-2».

Сегодня в ней совсем не узнать ту рыжую экстравагантную скандалистку. Жанна остепенилась и облачилась в более сдержанную одежду. Яркий макияж и кричащие наряды остались в прошлом.