Бывший жених Ивлеевой отличился на «Мистере Вселенная»: его тело признали идеальным неспроста (фото)
Манекенщик смог покорить интернациональное жюри.
Россияне узнали имя Максима Звонова в прошлом году. Молодой кемеровец боролся за сердце Насти Ивлеевой в ее шоу и смог дойти до финала, но в итоге не стал победителем. И после окончания проекта решил не останавливаться на достигнутом.
Так, Звонов отправился представлять Россию на конкурсе красоты «Мистер Вселенная-2023». Там в финале он встретился с моделями из Тайланда, Турции, Украины, Пакистана, Великобритании, Индии и Филиппин. Звонов не смог завоевать первое место, но удостоился специального приза.
Члены жюри весьма высоко оценили атлетическое тело молодого россиянина. Они присудили ему победу в номинации Mr. Perfect Body. И, как уверяет модель, эта награда значит для него даже больше, чем главный приз, ведь он посвятил большую часть своей жизни фитнесу.
«Для меня это лучшая номинация», — признается Звонов.