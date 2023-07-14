Бывший жених Ивлеевой отличился на «Мистере Вселенная»: его тело признали идеальным неспроста (фото)

Россияне узнали имя Максима Звонова в прошлом году. Молодой кемеровец боролся за сердце Насти Ивлеевой в ее шоу и смог дойти до финала, но в итоге не стал победителем. И после окончания проекта решил не останавливаться на достигнутом.

Так, Звонов отправился представлять Россию на конкурсе красоты «Мистер Вселенная-2023». Там в финале он встретился с моделями из Тайланда, Турции, Украины, Пакистана, Великобритании, Индии и Филиппин. Звонов не смог завоевать первое место, но удостоился специального приза.

Члены жюри весьма высоко оценили атлетическое тело молодого россиянина. Они присудили ему победу в номинации Mr. Perfect Body. И, как уверяет модель, эта награда значит для него даже больше, чем главный приз, ведь он посвятил большую часть своей жизни фитнесу.