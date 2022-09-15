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Бывший оставил долги и отбирает машину: звезда «Ворониных» исчезла не просто так

15 сентября 2022 20:00
Бывший оставил долги и отбирает машину: звезда «Ворониных» исчезла не просто так

Актриса узнала о своем экс-супруге много нового.

В копилке Любови Тихомировой немало ролей в популярных проектах, но теперь актриса пропала с экранов. Для исчезновения у звезды нашлась веская причина: в жизни артистки начался непростой период.

Всему виной развод с дирижером Ласло Долински, который состоялся в 2019 году и до сих пор имеет свои последствия. Оказалось, что бывший супруг был нечестен со звездой «Ворониных». За ее спиной он делал дорогостоящие покупки и брал многомиллионные кредиты в банках.

Бывшие муж и жена так и не смогли прийти к компромиссу и продолжают делить приобретенное в браке имущество. Как поведала актриса в беседе с порталом «СтарХит», Долински предложил ей разделить пополам его же долги. Также он не прочь отобрать у Тихомировой автомобиль, который она приобрела, когда только вышла замуж.

Актриса, которой сейчас явно не до съемок, надеется добиться справедливости в суде, но пока ей это не удается. «Бесконечная разборка длится и длится», — подытожила знаменитость.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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